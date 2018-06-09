Крупный пожар в ТЦ под Петербургом локализован

Огнеборцам удалось прекратить распространение пламени в торговом центре "Меньшиков Холл" в городе Ломоносове.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на данный момент площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Тем не менее, то, что пожар локализован, позволило снизить ранг пожара с №3 до №2.

Напомним, сегодня в 16.40 в реконструируемом торговом центре загорелась обрешетка кровли. Позднее пламя перекинулось на обстановку на втором этаже.

Пожар тушат 114 человек, задействовано 24 единицы техники. Сведения о пострадавших в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу не поступали. Источник в экстренных службах ранее сообщил "РГ", что все рабочие, занятые на реконструкции торгового центра, успели покинуть здание сразу после начала пожара на крыше.