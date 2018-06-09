Крымчане решили отправиться в Турцию после слов про "аннексию"

Представители общественных организаций Крыма, в том числе крымскотатарских, готовы отправиться в Турцию с культурной миссией, чтобы из первых уст рассказать о достижениях Крыма за последнее четыре года.

Такое заявление сделал постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов в ответ выступление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, что европейские страны "начали забывать про аннексию Крыма".

- Они готовы проводить выставки и культурные мероприятия, чтобы властям и гражданам Турции была понятна истинная ситуация в Крыму, и чтобы она воспринималась объективно, - цитирует РИА Новости Георгия Мурадова.

Он считает, что такая миссия просто необходима, особенно после приема в Анкаре представителей запрещенной в России организации меджлис крымскотатарского народа, потому что сейчас информация о Крыме в Турции подается в искаженном виде.

Кстати, деловые связи между Крымом и Турцией продолжают крепнуть. На днях в республике побывали представители бизнес-сообщества Турции. Они сообщили о готовности вложить 100 миллионов долларов в строительство на полуострове установок для очистки сточных вод. Инвестпроект планируется подготовить к 1 августа нынешнего года.