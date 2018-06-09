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09.06.2018 13:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму появилась "Винная деревня"

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

В селе Кипарисное открыли "Винную деревню". Территория станет частью большого проекта "Винная карта Крыма", который реализуют совместно минэкономразвития, минкурортов, минсельхоз и минкультуры РК.

Фото: depositphotos.com
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В "Винной деревне" можно продегустировать вино, послушать лекции о нем, а также посетить различные мастер-классы. Как сообщила генеральный директор "Массандры" Янина Павленко, в июне предприятие планирует открыть еще три аналогичных объекта: в Алуште, Ялте и Судаке.

- "Винная дорога Крыма" - комплексный проект, направленный на развитие виноделия в регионе и раскрытие потенциала полуострова как круглогодичного курорта международного уровня, - сообщила министр экономического развития РК Наталья Чабан. - Один из винных маршрутов охватит производства десертных вин, второй - игристых, третий - автохтонных. Все они будут нанесены на туристические карты полуострова.

Планируется, что "Винная дорога" пройдет через 10 муниципальных образований - это более 100 населенных пунктов, в том числе Феодосия, Первомайское, Коктебель, Щебеточка, Солнечная долина, Миндальное, Судак, Новый Свет, Морское, Приветное, Малореченское, Алушта, Виноградное, Кипарисное, Партенит, Гурзуф, Массандра, Ялта, Гаспра, Алупка, Форос, Балаклава, Севастополь, Евпатория, Бахчисарай.

Протяженность дороги составит 580 километров, из которых 480 проходит вдоль побережья и 100 километров дорог, уходящих вглубь полуострова. На протяжении маршрута расположены около 200 объектов культурного наследия и природных ансамблей.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В Крыму откроют "винную дорогу"

Помимо винодельческих предприятий, которых в республике более 50, в минэкономразвития РК рассчитывают, что проект даст толчок развитию смежных производств - сыроварен, устричных хозяйств, гостиниц, ресторанов, экоферм. В июне Крыму появятся винные деревни: площадки, ориентировочно около 600 квадратных метров, стилизованные под деревню, где крымские фермеры смогут без арендной платы продавать сыры, колбасы, овощи, фрукты.

Особое внимание планируется уделить развитию инфраструктуры и повышению качества сервиса. Корпорация развития РК уже занимается формированием инвестиционных площадок вдоль маршрута для создания новых отелей, спа-центров, ресторанов и кафе, винных магазинов, сувенирных точек.

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