На Урале число отравившихся в детском лагере выросло до 64 человек

Число заболевших в детском лагере в Кушве увеличилось до 64 человек (ранее сообщалось о 33 госпитализированных). Почувствовали себя плохо 62 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет, и двое 18-летних вожатых. "33 человека направлены в больницу Кушвы, 31 - в больницу Нижнего Тагила", - сообщила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Напомним, 8 июня воспитанники детского оздоровительного лагеря начали жаловаться на боль в животе и рвоту.

Возможной причиной массового заболевания стала некачественная пища. Известно, что накануне инцидента в лагере на обед был картофельный суп, котлета с тушеной капустой, компот и хлеб. В полдник кормили творожно-рисовой запеканкой.

"Сейчас следователь опрашивает представителей администрации лагеря. Смена, в которой отдыхали пострадавшие дети, началась второго июня. Другие обстоятельства выясняются", - рассказал "РГ" официальный представитель регионального Следственного комитета Максим Чалков.