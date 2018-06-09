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09.06.2018 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале завели дело о массовом отравлении детей в лагере

Текст: Екатерина Призова

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту массового заболевания в детском лагере в Кушве.

Напомним, по последним данным госпитализированы с болью в животе и рвотой 62 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и двое 18-летних вожатых.

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"Уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил. На месте продолжают работать следователи, они проводят допросы представителей администрации лагеря, изымают документы по организации питания. Назначена экспертиза для определения тяжести причиненного здоровью детей вреда", - передает пресс-служба регионального СК.

Медики оценивают состояние пострадавших как стабильное.

По данным ТАСС, в лагере отдыхали 137 детей. Пока выясняются все обстоятельства ЧП, работа лагеря приостановлена.

Между тем правоохранительные органы уже назвали "подозреваемых": вероятной причиной массового заболевания стала некачественная еда, а именно - котлета или творожно-рисовая запеканка.

"К проверке привлекли специалистов Роспотребнадзора - они изучат пробы продуктов питания, смывы из пищеблока", - подчеркнули в пресс-службе областной прокуратуры.

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