Сериал на выходные: "Безопасность" - британский детектив с "Декстером"

Маленький район в пригороде Манчестера: ровненькие зеленые лужайки, аккуратненькие домики, все вежливые ходят, улыбаются. Тишь да гладь. По периметру район огорожен забором - чтобы гады всякие не лезли. Но это как в старом и до сих пор злободневном анекдоте: туда или оттуда?

Однажды у одного из местных бюргеров, зажиточного хирурга и бывшего военного Тома Дилэйни пропадает дочь-подросток. Он идет ее искать и тут же выясняет, что бойфренд ее тоже пропал. Он-то еще не знает, а мы-то знаем, что парень не просто пропал, а совсем пропал. В смысле помер. Утонул при загадочных обстоятельствах в соседском бассейне. Тем временем мать утопленника обвиняется в растлении малолетних, чему имеются неопровержимые якобы улики.

Хорошо, что у Тома Дилэйни есть верный друг Пит - тоже врач и тоже бывший военный, который ему самоотверженно оказывает поддержку. И подруга есть, по профессии коп, которая тоже помогает. Но только что устроившаяся на службу напарница подруги-копа за Питом почему-то следит. Подозрительные они какие-то оба.

И вот бегает наш Том Дилэйни, бегает, выведывает, распутывает ниточку, ведущую к дочери. А ниточка все не кончается, петляет из дома в дом, по неожиданным адресам. Вопросики тем временем все копятся. И к обитателям замкнутого поселения, и к его прошлому. Почему, например, забор-то поставили? Потому что пожар был в школе, восемь детей погибли. Неспроста все это.

Короче, все как мы любим. За белоснежными фасадами скрываются мрачные тайны, скелеты в шкафах, обнявшись, пляшут канкан.

Сериал "Безопасность" (Safe) - один из тысяч с подобным сюжетом. Но сюжет этот, кажется, - колодец неисчерпаемый. Никогда не надоест. Как конструктор Lego, где вместо пупырчатых маленьких блоков - убийства, измены, ложь, предательства. Знай себе лепи из пороков и страстей что пожелаешь. В итоге, правда, как ни крути, получается про тайное, становящееся явным, и про неотвратимую расплату за грехи.

"Безопасность" с виду - британский детектив. Но создал его американский писатель-детективщик Харлан Кобен ("Не говори никому" француза Гийома Кане по его книге снят, например) в содружестве с Майклом Си Холлом, прославленным титульной ролью благородного маньяка в "Декстере". Майкл, тоже американец, в ту пору от Трампа прятался в Лондоне, где пел в мюзикле Lazarus по мотивам творчества Дэвида Боуи. Мюзикл успешно отгремел, а домой как-то не особо хотелось возвращаться. Тут как раз кстати и подвернулся вариант с "Безопасностью".

Странновато немного видеть Декстера, да и вообще американского актера в британском антураже. Но Майкл Си Холл молодец. К тому же ему помогает Аманда Аббингтон - Мэри Ватсон из "Шерлока", у нее вторая по важности роль. Ну и, честно говоря, сцен, где требуется особенно усердно шевелить лицом и выжимать эмоции, здесь нет. Одни твисты да загадки. Холлу - почти что синекура и трампоубежище заодно, зрителю - необременительное удовольствие от крепко сколоченного, цепляющего триллера.