Титов объяснил свою идею сбора на импортное вино

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который ранее высказал идею о введении целевого сбора с импортного вина, ответил на обвинения в лоббировании собственных интересов. Семье омбудсмена, напомним, принадлежит один из крупнейших в России заводов по производству игристых вин.

Титов пояснил, что целевой сбор с импортного вина решает две задачи - это выравнивание баланса конкурентоспособности и поддержка отечественных виноделов. "Вопрос стоит очень четко - либо по привычке закрыть глаза на свои возможности и полностью отдаться в руки иностранных производителей, либо использовать имеющийся потенциал, создав рабочие места не в Австралии, и не в Чили, а у нас, в России", - заявил он. При этом Борис Титов подчеркнул, что недовольство его идеей проявляют те, кто делает деньги на первом варианте.

Ранее СМИ распространили новость о том, что предложение ввести специальный сбор на импортные вина было направлено президенту РФ Владимиру Путину. Этим же сбором предлагается обложить виноматериалы, коньячные спирты и крепкий алкоголь. Размер сбора Борис Титов не называет, но отмечает, что с его помощью можно получить до 30 миллиардов рублей.