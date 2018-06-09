Трамп на встречах с Трюдо и Макроном не обсуждал Россию

Президент США Дональд Трамп не обсуждал Россию во время двусторонних встреч с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом американский лидер рассказал журналистам на саммите "Большой семерки" (G7).

"Мы не поднимали эту тему. Это не обсуждалось", - сказал глава Белого дома о встрече с французским президентом. Так же Трамп ответил, когда его спросили по поводу российской темы на встрече с канадским премьером, передает ТАСС.

Ранее глава США высказался в пользу повторного присоединения РФ к G7. По его словам, Москва "должна быть на встрече, быть участником".

Справка "РГ"



G7 - объединение группы экономически развитых стран, появившееся в 1976 году. В него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1997 году, после присоединения к этому формату России, объединение получило название G8, однако в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на Украине формат вновь был изменен на G7.

