Трамп покинул саммит G7, не дожидаясь его окончания

Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде до окончания мероприятия. Об этом сообщили корреспонденты пула Белого дома.

Участие Трампа в саммите "семерки" было отмечено опозданием главы США на рабочий завтрак, где обсуждались вопросы гендерного равенства. После него американский президент провел пресс-конференцию и покинул саммит. В последующих запланированных сессиях США будет представлять помощник Трампа по G7 Эверетт Айссенстат.

Решение Трампа покинуть раньше времени саммит "семерки" продиктовано его желанием заблаговременно прибыть в Сингапур, где на 12 июня намечена встреча лидера Штатов с главой КНДР Ким Чен Ыном.