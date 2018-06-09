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09.06.2018 17:56
Рубрика: В мире

Трамп: Возвращение России в G8 было бы выгодно всем сторонам

Текст: Александр Гацак

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия должна вернуться в G8.

"Это обсуждалось. Мы не голосовали, но обсуждали. Некоторым людям нравится идея возвращения России, - заявил журналистам Трамп. - Думаю, это было бы хорошо для мира, для России, для США, для всех стран G7".

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"Мы провели невероятно успешное (заседание) G7", - рассказал также глава США по итогам мероприятия, главной темой которого стала торговля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что после возврата объединения к формату "семерки" для России наиболее перспективным представляется G20.

"Двадцатка" - это механизм достижения консенсуса. Я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", - заявил Лавров.

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