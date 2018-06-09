Умер Штефан Вебер, Мефистофель из сокуровского "Фауста"

Штефан Вебер, актер и музыкант, фронтмен старейшей австрийской анархо-панк-группы Drahdiwaberl, признанной самым диким и безумным ВИА названной страны, скончался на 72-м году жизни.

Об этом в пятницу сообщает Nachrichten. Уточняя: в последние свои годы легенда сражалась с обострившейся болезнью Паркинсона.

Вебер основал радикальный театрализованный коллектив Drahdiwaberl, имея целью нести культурный хаос и "встряхивать общество", в 1969 году. И преуспел - имя Штефана вписано на национальные скрижали позолоченными буквами.

Штефан Вебер родился в 1945 году в Вене в семье, где, по его словам, царили коммунистические умонастроения. Обучался в художественной академии. Свою первую группу, Webbb's Crew, собрал в 66-м. Но локального триумфа достиг уже с Drahdiwaberl - с ее яркими, политизированными, "зачастую - непристойными", выступлениями.

Помимо музыки и рисования (долгое время Штефан скромно преподавал графику) Вебер отмечен и актерством. На его счету несколько сериалов, включая популярнейшего "Комиссара Рекса", австрийская криминальная комедия "Коттан определился", озвучка Мефистофеля во взявшем "Золотого льва" амбициознейшем "Фаусте" Сокурова.