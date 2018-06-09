В Беларуси соберут первые 30 тысяч китайских электромобилей

Хорошую поддержку и дополнительное ускорение получило развитие экологически чистого транспорта в Беларуси благодаря соглашению, заключенному 9 июня в китайском Циндао. Подписи под контрактом на общую сумму в 560 миллионов долларов поставили белорусско-британское предприятие "Юнисон" и китайская компанией Zotye International Automobile Trading.

Согласно документу, который предусматривает организацию в Беларуси производства электромобилей, в республике к 2022 году будет собрано 30 тысяч электромобилей ZOTYE, сообщает БЕЛТА. Производство будет иметь высокую степень локализации для последующей поставки продукции на рынки стран СНГ.

Эксперты уже успели дать свою оценку новинкам китайского автопрома. Снаружи электромобиль "чертовски обаятелен", утверждают ценители экологических новинок. Интересная оптика, оригинальная двухцветная окраска, красивое "литье" и правильные пропорции.

Кроме того, сегодня в Циндао было подписано и соглашение между группой компаний "Лада ОМС" и China Sinopharm International Corp. о сотрудничестве в сфере медицинского оборудования общей стоимостью проектов 94 миллиона долларов.

Коммерческие соглашения были заключены в рамках визита Александра Лукашенко на саммит ШОС в Циндао. На церемонии подписания контрактов присутствовали министр экономики Владимир Зиновский, глава МИД Владимир Макей, министр финансов Владимир Амарин и посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый.