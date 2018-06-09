В матче за Суперкубок России "Локомотив" сыграет с ЦСКА

Соперником действующего чемпиона России "Локомотива" в матче за Суперкубок страны будет ЦСКА.

Изначально "железнодорожники" должны были встретиться 27 июля в Нижнем Новгороде с "Тосно", выигравшим Кубок России. Но сегодня стало известно, что клуб из Ленинградской области прекратил существование.

По регламенту Российского футбольного союза (РФС) в случае отказа клуба от участия в матче за Суперкубок, его заменит команда, ставшая второй в Премьер-лиге по итогам сезона. А "серебро" минувшего чемпионата завоевал как раз ЦСКА.

Отметим, что армейцы - рекордсмены по числу побед в играх за Суперкубок. Они шесть раз выигрывали этот трофей. Что касается "Локомотива", то "красно-зеленые" завоевывали Суперкубок дважды.