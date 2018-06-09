Новости

В тюменском поселке трое мальчиков сбежали из детсада 11:03
ФАС назвала сроки возможного возбуждения дела против сотовых операторов 10:55
В петербургском метро провели футбольный матч 10:51
Южнокорейских журналистов выдворят из Сингапура за вторжение к послу КНДР 10:44
Боевые корабли ТОФ прибыли на Филиппины 10:40
На Кубани нашли пропавшего во время соревнований в лесу ребенка 10:38
Путин подарил китайскому коллеге баню из кедра 10:23
В Ростове шкаф насмерть придавил пятилетнего мальчика 10:17
На Кубани во время соревнований в детском лагере пропал ребенок 10:15
В Иркутской области подожгли сельскую администрацию 10:15
СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов 10:11
"Оракул" из Эрмитажа предскажет судьбу первого матча ЧМ-2018 10:10
СМИ: Китайские хакеры похитили данные о военных разработках ВМС США 10:00
Омскую учительницу уволили из-за фото в купальнике 10:00
Трамп на год продлил санкции против белорусских чиновников 09:41
Эрмитаж купил картину современного художника за 63,7 млн рублей 09:39
Россельхозбанк возглавит бывший заместитель Дмитрия Патрушева 09:32
На Урале завели дело о массовом отравлении детей в лагере 09:31
В Приморье из КНР попытались ввезти больше семи тонн игрушек 09:28
В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер 09:24
В России изменят правила призыва на срочную службу 09:18
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа 09:17
На Урале число отравившихся в детском лагере выросло до 64 человек 09:07
Камчатской медведице присвоили звание матери-героини 09:05
Генсек ООН планирует встретиться с Путиным во время ЧМ-2018 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
09.06.2018 09:18
Рубрика: Власть

В России изменят правила призыва на срочную службу

В России уточнят правила, по которым ведется отсчет срока службы в Вооруженных силах. В частности, призывники, которых признали ограниченно годными к службе, смогут повторно пройти медкомиссию.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Конституционный суд изменил правила отсрочки от армии

Эти и ряд других изменений в правила призыва на срочную службу готовит Минобороны, сообщают "Известия". Отмечается, что поправки будут внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе" и в положение о призыве. Полный перечень изменений, как предполагается, будет подготовлен уже к июлю.

Согласно поправкам, будущих новобранцев поделят на две категории. К первой отнесут призывников в запасе без воинских званий, ко второй - призывников с воинскими званиями, которые, напротив, не числятся в запасе.

При этом, согласно новым правилам, для призывников первой категории срок службы начнут отсчитывать со дня присвоения звания, а второй - со дня приказа регионального военкома о направлении в воинскую часть.

Главное сегодня

В России изменят правила призыва на срочную службу
Путин подарил китайскому коллеге баню из кедра
СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов
Россельхозбанк возглавит бывший заместитель Дмитрия Патрушева
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа