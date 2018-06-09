В России изменят правила призыва на срочную службу

В России уточнят правила, по которым ведется отсчет срока службы в Вооруженных силах. В частности, призывники, которых признали ограниченно годными к службе, смогут повторно пройти медкомиссию.

Эти и ряд других изменений в правила призыва на срочную службу готовит Минобороны, сообщают "Известия". Отмечается, что поправки будут внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе" и в положение о призыве. Полный перечень изменений, как предполагается, будет подготовлен уже к июлю.

Согласно поправкам, будущих новобранцев поделят на две категории. К первой отнесут призывников в запасе без воинских званий, ко второй - призывников с воинскими званиями, которые, напротив, не числятся в запасе.

При этом, согласно новым правилам, для призывников первой категории срок службы начнут отсчитывать со дня присвоения звания, а второй - со дня приказа регионального военкома о направлении в воинскую часть.