В России начал продаваться самый тонкий в мире ноутбук

Компания Acer объявила об официальном старте в России ноутбука Swift 7, который по состоянию на январь 2018 года являлся самым тонким портативным компьютером в мире. Толщина его корпуса составляет 8,98 миллиметра, сообщается на сайте производителя.

Acer Swift 7. Фото: Acer

14-дюймовый экран поддерживает сенсорный ввод и имеет разрешение FullHD. Ноутбук также поддерживает выход в интернет через мобильные сети LTE (в ряде стран пользователям предлагается опробовать технологию бесплатно).

В качестве процессора используется чип Intel Core i7, графическая подсистема - Intel HD Graphics 615. Объем оперативной памяти составляет восемь гигабайт, емкость твердотельного (SSD) накопителя - 256 гигабайт.

Что касается времени автономной работы, то разработчики обещают, что оно составит до 10 часов. На ноутбуке установлена домашняя версия Windows 10.

Новинка появится в российских розничных сетях уже в июне этого года по цене от 150 тысяч рублей. Конкуренцию Acer Swift 7 может составить тонкий ноутбук HP Spectre 13, который, однако, не поддерживает подключение к мобильному интернету.