Видео: нападающий российской сборной Фёдор Смолов снялся у Гая Ричи

49-летний британский режиссер, сценарист, продюсер и бывший супруг Мадонны, известный такими мегашлягерами, как "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола", снял четырехминутный мотивирующий ролик к ЧМ-2018. Выполненный в ободряющей, рваной, энергичной манере и рассказывающий о важности целеустремленности и веры в себя, в свои силы, возможности. Параллельно являясь рекламой наушников.

По сюжету "мини-фильма" мальчик Андрей, увлеченный спортом, обитающий в спальном районе и, согласно сюжету, являющийся "будущим российского футбола", подвергается недовольству со стороны дворовых "гопников". Но моральная поддержка разного рода спортивных величин помогает ему не пасовать перед хулиганами и встретить зло с ухмылкой. А также мощно пробить крученым в "девятку".

В ролике снялись нападающий "Краснодара" и сборной России Фёдор Смолов, Харри Кейн, Неймар, Месут Озил, Бенжамен Менди, Давид де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Патрис Эвра, Рауль Хименес и Серена Уильямс.

При этом пресса обратила внимание на тот факт, что режиссер не затруднил себя визитом непосредственно в Россию, сняв ее в киевском районе Березняки.

Впрочем, данное никак не принижает, конечно же, явных достоинств работы Ричи.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати российских городах: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Напомним. Ранее у Гая Ричи снялся Дэвид Бекхэм.