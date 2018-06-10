Канцелярия Трюдо ответила на обвинения Трампа

Канцелярия премьер-министра Канады Джастина Трюдо отреагировала на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес главы правительства. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь канадского политика Кэмерон Ахмад.

"Мы сфокусированы на всем, чего мы добились на саммите G7, - цитирует ТАСС заявление Ахмада. - Премьер-министр (Трюдо) не говорил ничего того, что им не было сказано ранее - ни публично, ни в личных беседах с президентом (Трампом)".

Ранее лидер США распорядился не подписывать итоговое коммюнике саммита "Большой семерки", завершившегося в канадском Ла Мальбе. Такое решение глава Белого дома принял, основываясь "на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции".

По словам Трампа, во время встречи Трюдо был с ним "кротким и мягким", однако после вылета президента США в Сингапур канадский премьер заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой". Глава Белого дома назвал такие высказывания "непорядочными".