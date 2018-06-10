Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где 12 июня у него должны состояться переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
"Приветствуем председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал на своей странице в Twitter глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан.
Ким Чен Ын уже приехал в гостиницу St. Regis в районе Танлин, где он будет проживать в ходе своего пребывания в Сингапуре. Его сопровождают десятки мотоциклистов, дипломатические и полицейские автомобили, передает ТАСС.
В воскресенье лидер КНДР должен встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в начале саммита 12 июня планирует провести с Ким Чен Ыном короткую встречу один на один.
Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx— Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.