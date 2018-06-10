Макрон выразил надежду на возвращение России в G8

Следующий саммит ведущих стран мира может пройти с участием России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи государств "Большой семерки" в Канаде.

Па его словам, уже четыре года "семерка" говорит о возможном расширении формата до "восьмерки" в случае выполнения минских договоренностей. "Действительно, это возможно будет сделать, но только в случае, если это условие будет соблюдено, - приводит ТАСС заявление французского политика. - Мы надеемся провести в следующем году в Биаррице "восьмерку" с участием России, если она действительно продвинется по пути минских договоренностей".

Макрон, как он сам подчеркнул, верит в отношения с Москвой. Политик напомнил, что недавно побывал в Санкт-Петербурге. "Я хочу еще больше работать с президентом России Владимиром Путиным", - сказал глава Франции, добавив, что намерен это делать "без какой-либо наивности или попыток приспособления".

Москва ранее неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в решении кризиса в соседней стране. Кроме того, как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, РФ никогда не просилась назад в Группу восьми.