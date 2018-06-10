Меркель: Санкции в итоге приводят к переговорам

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на продление санкционного режима в отношении России со стороны Италии.

В интервью телеканалу ARD Меркель назвала себя сторонницей санкций в политике, потому что они, по ее словам, в конечном итоге приводят к переговорам, хотя иногда и приходится ждать годы.

На этой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о работе над снятием антироссийских санкций и допустил, что его страна наложит вето на продление ограничений на саммите лидеров государств Евросоюза 28-29 июня.

