Путин: РФ продолжит выполнять обязательства в рамках сделки по Ирану

Россия продолжит выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Циндао.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе страны из СВПД. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке ядерного оружия вопреки условиям сделки. Хозяин Белого дома также дал указание начать восстановление санкций против Исламской Республики.

Остальные страны - гаранты СВПД (Россия, Великобритания, Китай, Франция, Германия) решение американского лидера осудили, указав на опасные последствия.