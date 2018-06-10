В Орле возбудили дело после смертельного ДТП с поездом

Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил движения и гибели людей в ДТП на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, 10 июня около 8 часов 20 минут на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово в Орловском районе произошло столкновение грузового поезда и пассажирского автобуса.

Среди пассажиров в салоне автобуса находились солисты хора Лавровского сельского поселения. Артисты ехали на праздник для участия в концерте.

- В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, госпитализировано 12 человек с травмы различной степени тяжести, - сообщили в СК.

По факту ДТП следователи СКР возбудили сразу два уголовных дела – по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пострадавшие доставлены в больницы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.

Власти региона пообещали оказать помощь семьям пострадавших и погибших в результате трагедии.