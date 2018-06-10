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10.06.2018 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Орловской области помогут семьям погибших в ДТП с поездом

Текст: Анна Скудаева (Орел)

Власти Орловской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при столкновении автобуса и грузового поезда.

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ЧП на регулируемом железнодорожном переезде близ деревни Гать в Орловском районе произошло около 8 чесов утра 10 июня. На перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. По предварительной информации, пострадали пятнадцать человек, из них четверо погибли.

- По предварительным данным, пытаясь проехать через железнодорожный переезд, водитель автобуса перевозившего артистов хора Лавровского сельского поселения, допустил столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде, - говорится в сообщении.

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На месте трагедии создан оперативный штаб, в который вошли представители правоохранительных органов, органов исполнительной государственной власти, учреждений здравоохранения, психологи.

Как сообщил глава региона Андрей Клычков, всем пострадавшим будет оказана высококвалифицированная медицинская и психологическая помощь. Семьям пострадавших из резервного фонда будет выплачена компенсация.

В ближайшие несколько дней в Орловской области пройдет проверка состояния всех железнодорожных переездов и инструктаж водителей автотранспортных средств, перевозящих детей и сотрудников учреждений культуры на массовые мероприятия.

По данным регионального депздрава, пострадавшие уже доставлены в областные медицинские учреждения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Данных о их состоянии медики пока не сообщают.

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