Советник Трампа: Трюдо ударил США "ножом в спину"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ударил США "ножом в спину", назвав введенные американцами пошлины на импорт стали и алюминия "оскорбительными". С таким заявлением выступил главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Он действительно буквально ударил нас ножом в спину. Он оказал плохую услугу для всей G7", - сказал Кудлоу в интервью телеканалу CNN.

По словам советника, у Канады "огромные пошлины, у них есть тарифы на определенные молочные и другие продукты - 290 или 295 процентов".

"Президент не позволит премьеру Канады грубо с собой обращаться. Он не позволит себе проявить слабость на пути к саммиту США-КНДР", - подчеркнул Кудлоу.

Представитель Белого дома убежден, Трюдо совершил ошибку, которую должен исправить.

"Он должен взять свои заявления назад и пожелать Трампу, чтобы его саммит с КНДР прошел хорошо", - отметил Кудлоу.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил хозяина прошедшего саммита G7 премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи. По словам хозяина Белого дома, после его отлета из Канады в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Трамп назвал поведение Трюдо "слабым и нечестным".

Пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад отверг обвинения президента США.

