Страны G7 согласовали итоговое коммюнике

Все страны, входящие в так называемую группу G7, согласовали коммюнике по итогам саммита, который завершился в субботу, 9 июня, в Канаде.

"Я рад сообщить, что мы выпустили итоговое коммюнике, которое было согласовано семью странами", - цитирует РИА Новости заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил журналистам о том, что участникам G7 удалось урегулировать главный вопрос в повестке саммита.

"Нам удалось прийти к совместному заявлению по торговле", - сообщил он. Но при этом добавил, что определенную работу сторонам придется продолжить на следующей неделе, уже дистанционно.

Отметим, что именно Трюдо и Макрон ранее заявили, что без определенных уступок со стороны президента США Дональда Трампа в экономических вопросах итоговое коммюнике они подписывать не намерены.