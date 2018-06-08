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08.06.2018 07:13
Рубрика: В мире

Трамп обиделся на заявления Трюдо и Макрона

Текст: Максим Макарычев

Очередной раунд пикировки произошел в преддверии саммита "Большой семерки", проводимой в Канаде. Президент США отреагировал серией жестких твитов на заявления канадского и французского лидеров.

Ранее Трюдо и Макрон пригрозили не подписать итоговую декларацию саммита, если Вашингтон не пойдет на уступки в части соглашения по климату, сделке с Ираном и торговым пошлинам для развитых стран. Встреча лидеров стран пройдет 8-9 июня.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Трамп ожидает, что в ходе своего пребывания на конференции, проводимой в отдаленном Квебеке, он сможет успешно сражаться с крупными союзниками США по поводу торговли. "Это битва, в которую он верит, что может победить, но которую он ведет без энтузиазма", - ссылается CNN на источники в американской делегации.

Еще в четверг днем Трамп спрашивал, зачем ему оставаться на встрече после, по его мнению, оскорбительных твитов от Макрона по поводу снижения американских торговых пошлин. В конце дня Трамп снова поднял вопрос о перспективе прервать свой визит в Канаду, спросив советников, какой смысл ему присутствовать на саммите, где шесть стран объединились против США.

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Вскоре в своем Twitter, он написал: "Пожалуйста, сообщите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они сами взимают с США большие тарифы и создают барьеры для американских предприятий. Сальдо торгового баланса ЕС с США составляет 151 миллиард долларов, а Канада сдерживает деятельность наших фермеров".

Наконец, вечером стало известно, что он с большой долей вероятности прервет, уехав на несколько часов раньше, свой визит в Канаду, а место Трампа на итоговой конференции займет его помощник. Эксперты в этой связи отмечают, что канадская встреча начинается в условиях полного разрыва главы Белого дома с западными коллегами.

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