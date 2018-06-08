Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США

Участники саммита "Большой семерки", который пройдет в канадской провинции Квебек 8-9 июня, подпишут "соглашение шести стран" без президента США Дональда Трампа. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон сообщил на своей странице в Twitter.

"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", - приводит РИА Новости сообщение Макрона.

Ранее Трамп раскритиковал французского президента и канадского премьера Джастина Трюдо за создание торговых барьеров. Глава Белого дома напомнил о том, что Европейский союз имеет профицит в торговле с Соединенными Штатами в размере 151 млрд долларов, а Канада не пускает к себе американскую сельхозпродукцию.

Вашингтон ранее установил ввозные пошлины на сталь в размере 25 процентов и алюминий - 10 процентов. В таких условиях ЕС решил действовать в трех направления: обратиться в ВТО, наложить пошлины на некоторые американские товары, а также, вероятно, ввести защитные меры на рынке стали.