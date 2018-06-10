Видео: Наталия Орейро в стильном кокошнике спела по-русски про футбол

Архипопулярная в России уругвайская актриса и певица Наталия Орейро продолжает растапливать сердца - на YouTube-канале Warner Música опубликован трогательный, душевный и ярчайший клип на песню United by Love ("Объединенные любовью") - написанную для нынешнего чемпионата мира по футболу.

При этом часть песни Наталия исполняет на русском, надев стильный кокошник - под огненные латиноамериканские ритмы. На фоне российского флага и собора Василия Блаженного. "Поехали! Россия! Я вас люблю, Россия!" - задорно выкрикивает артистка, кружась в танце.

Видео было обнародовано вчера и уже набрало более четырехсот тысяч просмотров.

Как поясняется, клип снят в районе, где родилась Наталия - в Эль Серро, в Монтевидео. А Орейро в нем предстает, согласно задумке авторов, в образе "русской принцессы Василисы".

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