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11.06.2018 17:12
Рубрика: В мире

CША возобновят полеты над Окинавой после расследования крушения F-15

Текст: Александр Ленин

Военно-воздушные силы США временно приостановили полеты истребителей F-15 на территории японской префектуры Окинава. Причиной послужило крушение самолета в открытом океане в 80 километрах к югу от побережья города Наха.

Соответствующее распоряжение американское командование разместило в своем Twitter. Возобновить эксплуатацию машин планируется после выяснения обстоятельств произошедшего. С личным составом базы ВВС США Кадэна будут проведены дополнительные инструктажи по технике безопасности полетов. Кроме того, предстоит проверка состояния парка самолетов.

Напомним, что 11 июня в 6.26 утра по местному времени приписанный к базе Кадэна истребитель F-15C Eagle в ходе тренировочного полета потерпел крушение. Пилот сумел катапультироваться. Американского летчика спасли служащие японских Сил самообороны, которые прибыли к месту бедствия на вертолете модели UH-60. Командование базы поблагодарило японскую сторону за оказанную поддержку.

Фото: REUTERS/David Alexander
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Как уточняет телерадиокомпания NHK, американский военнослужащий в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь на базу корпуса морской пехоты США Кэмп Фостер. По некоторым данным, летчик получил серьезные повреждения и сломал ногу. Причины ЧП до сих пор остаются неизвестными.

Ранее официальный Токио потребовал от США принять меры в связи с крушением истребителя F-15. Позицию японской стороны озвучил министр обороны Ицунори Онодэра. "В связи с повторяющимися инцидентами с участием военных самолетов США твердо призываем принять надлежащие меры по обеспечению безопасности полетов", - заявил он.

Случившееся вызвало критику со стороны губернатора префектуры Окинава Такэси Онаги, который потребовал от США приостановить полеты в районе самого южного японского острова. "Мы не можем нести ответственность за будущее наших детей, если такие ситуации станут нормой", - подчеркнул он.

Население Окинавы крайне обеспокоено возможностью повторения аварий с участием американской техники над жилыми кварталами, что неминуемо приведет к жертвам.

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ВВС США прекратили полеты на Окинаве после крушения F-15