Главный тренер БК "Химки" (Московская область) греческий специалист Георгиос Барцокас прокомментировал итоги сезона для его команды, ставшей серебряным призером Единой лиги и чемпионата России, впервые в своей истории сыгравшей в плей-офф Евролиги, где клуб вошел в восьмерку сильнейших на континенте.

10 июня в главном матче "Финала четырех" Единой лиги, результаты которой для наших команд идут и в зачет чемпионата России, "Химки" уступили ЦСКА - 84:95. Самым результативным в этой игре стал обладатель индивидуального приза лучшему бомбардиру турнира, безоговорочный лидер подмосковного клуба Алексей Швед - на столичной арене в Парке легенд он набрал 21 очко. В регулярном чемпионате, раунде плей-офф и в решающей стадии Швед суммарно провел 24 матча, и во всех без исключения встречах у него в графе "набранные очки" значились двузначные показатели. Потрясающая стабильность!

- Прежде всего, я хотел бы искренне поздравить ЦСКА с очередным титулом, у армейцев действительно лучшая команда в этом чемпионате, - сказал наставник БК "Химки" Георгиос Барцокас. - Конкретно для нас минувший сезон получился очень долгим. Думаю, в истории "Химок" клуб впервые столько игр провел за десять месяцев. Мы много ребят потеряли из-за травм, не было полного состава и в прошедшем плей-офф. Пусть мы проиграли финал, но то, что мы сделали - не сотрется, это воистину незабываемый сезон. Впервые в своей истории клуб вышел в плей-офф Евролиги, а сейчас в Москве мы обеспечили себе участие в главном соревновании Старого света и на следующий турнир 2018/19.

Отметим, что, находясь под постоянным прессом необходимости достижения высокого результата, Барцокас давал значительное игровое время российским баскетболистам, а не опирался исключительно на легионеров и великолепного Шведа. К примеру, интересно посмотреть статистику финала. У ЦСКА набранными очками отличились лишь два россиянина (Семен Антонов и Виктор Хряпа), это составило около 12 процентов от общего числа (11/95), а у "Химок" мячи забрасывали сразу пятеро доморощенных игроков (Алексей Швед, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Вячеслав Зайцев и Тимофей Якушин). Причем их доля в командной копилке куда весомее, нежели у армейцев - почти 41 процент (34/84).

Тезис Барцокаса о рекордном количестве матчей за сезон требует детальной раскладки от "РГ". Итак, в Единой лиге "Химки" провели 29 игр: 24 - регулярный чемпионат, 3 - раунд плей-офф против краснодарского "Локомотива-Кубани", 2 - "Финал четырех" в Москве. Интересно, что абсолютно во всех матчах Единой лиги у химчан сыграл только Чарльз Дженкинс, а рекордсменом по количеству выходов в стартовом составе является Малькольм Томас (27). Всего было задействовано 10 россиян. В Евролиге подмосковный клуб провел 34 матча: 30 - регулярный чемпионат, представлявший собой двухкруговой турнир 16 участников; 4 - шикарный по драматургии раунд плей-офф против ЦСКА. Итого: 63 (29 + 34) официальные встречи, уложившиеся во временной отрезок с 5 октября 2017 года по 10 июня 2018-го. Так что поправим Барцокаса, дававшего свой комментарий сразу после финала Единой лиги, когда тренер еще не отошел от эмоций и мог путаться в деталях по цифрам: гигантское количество официальных игр БК "Химки" провел не за десять, а за восемь с "маленьким хвостиком" месяцев! Получается в среднем почти по 8 матчей за месяц, да еще с перелетами, переездами, пересадками, то есть, как говорится, "через день на ремень".