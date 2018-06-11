Hyundai Creta: Есть ли смысл покупать кроссовер с механикой

Кроссовер Hyundai Creta с большим отрывом уже долгое время лидирует в очень популярном в России сегменте SUV. Более 70% продаж этого автомобиля приходится на машины с "автоматом". Но есть ли смысл рассматривать покупку кроссовера с "механикой"? Мы неделю провели с Creta, чтобы разобраться в этом.

Выводя на российский рынок Hyundai Creta, корейцы рассчитывали, что модель в первую очередь составит конкуренцию Renault Kaptur. Creta не только легко и непринужденно расправилась с Kaptur, но и скинула с вершины еще одного француза - Renault Duster. Теперь любимец пенсионеров и дачников только второй, а в России правит Creta.

Сделать ставку на компактный кроссовер - очень логичный и правильный шаг, который полностью себя оправдал. Технически в основу модели легла платформа хэтчбека i20. Однако все не так просто. Tucson поделился с Creta агрегатами полноприводной трансмиссии, Elantra стал донором многих компонентов шасси, а базовый 1,6-литровый мотор отдал автомобилю Solaris.

Визуально, конечно, "кореец" не поражает воображение. Многие даже считают его скучным. Глядя на тот же Kaptur с этим отчасти можно согласиться. Впрочем, дизайнер Hyundai Петер Шрайер, на мой взгляд, вряд ли хотел кого-то удивить - автомобиль просто "причесали" под европейские стандарты. Хорошо это или плохо - каждый пусть судит сам.

Но точно одно - Creta универсальная машина, которая подойдет всем. За ее рулем легко можно представить как молодую девушку, так и мужчину в возрасте. И никто не скажет, что этот SUV не подходит им по возрасту. И, кстати, это одна из причин популярности кроссовера Hyundai.

"РГ" тестировала Creta с "автоматом" чуть менее года назад. Тогда автомобиль нас порадовал ходовыми качествами, просторным салоном и очень классной подвеской. Да и к "коробке" претензий не было - она вовремя и плавно переключала передачи и не подтупливала.

Но если нет желания (возможности) купить машину с АТ, да и полный привод особо не нужен, то можно ли сделать выбор в пользу автомобиля с "механикой"? Creta с двигателем 1,6 литра (123 л.с.) в минимальной комплектации стоит 819 900 рублей. Естественно, что такую машину нереально найти не только у дилеров марки, но и в пресс-парке.

В результате к нам на тест попал кроссовер в версии Travel за 1 052 900 рублей и с дополнительным пакетом Advance (стоит 50 тысяч рублей), который очень неплохо упакован. В него входят: обогрев лобового стекла, задних сидений и форсунок стеклоомывателей, датчик света, бесключевой доступ, круиз-контроль, кнопка запуска/остановки двигателя, CD-проигрыватель, многофункциональный цветной дисплей, камера заднего вида.

Плюс сама комплектация Travel включает в себя обогрев передних сидений, руля и зеркал, климат-контроль, задние парктроники и галогенный фары. С таким набором на оснащенность "бюджетной" Creta грех жаловаться. Впрочем, корейцы всегда славились своими "жирными" комплектациями - и в этом их большой плюс.

Выбор в пользу "механики" - это возвращение к истокам. Сейчас по улицам российских городов ездит уже целое поколение, которое не умеет управлять машинами с МТ. С одной стороны - в этом нет ничего плохого, современные "автоматы" удобны в эксплуатации, да и проблем с ними не так уж и много. С другой - шестиступенчатая "механика" вызывает куда больше положительных эмоций.

На практике все мои ожидания от Creta с МТ оправдались. Сама коробка очень хороша: передачи переключаются очень четко, а управлять ручкой КПП можно лишь несколькими пальцами. Сцепление - мягкое, с ним справится даже прекрасная половина человечества. Мне показалось, что оно даже слишком легкое, но это уже вопрос привычки. Из минусов - первая передача и задняя находятся рядом, ненароком можно перепутать.

Реакция на газ у Creta очень резкая, а первая передача короткая (как и две следующие). Полностью утопив педаль акселлератора на старте, вы рискуете добиться того, что двигатель быстро достигнет отсечки и захлебнется. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Кроссовер с "автоматом" нельзя назвать динамичным, но и с "механикой" по паспорту кореец достигает "сотни" за 12,3 секунды - не ахти какой результат. А вот по ощущениям кажется, что автомобиль разгоняется быстрее. В плотном городском потоке Creta вполне хватает мощности, чтобы не отставать от остальных.

В пробках без проблем можно передвигаться и на второй передаче. А шестая здорово помогает экономить топливо. За время теста расход бензина составил 10 литров. Хотелось бы, конечно, увидеть цифру поменьше. Но есть и плюс-двигатель Creta неприхотлив и спокойно переваривает АИ-92.

А вот для трассы движка откровенно не хватает. Двигатель вновь оживает лишь после 4500 об/мин, поэтому, решившись на обгон, нужно переключаться вниз сразу на две передачи. Иначе вы просто не успеете совершить маневр.

На парковке "баранка" практически невесома (что опять-таки нравится девушкам), но когда начинаешь ехать, то с ростом скорости она дополнительно тяжелеет. Creta уверенно держит дорогу даже на больших скоростях. Что может вывести автомобиль из равновесия - это колеи. Попав в них, кореец начинает рыскать - приходится его "ловить" и корректировать траекторию.

Еще один момент - это подвеска. Мы уже говорили, что у полноприводного кроссовера она чудо как хороша, приятно, что и у моноприводной Creta все с ней в порядке. Вместо задней многорычажной подвески, которая использована на версиях 4x4, здесь применена полузависимая балка. Но это ничуть не отражается на результате.

Creta отлично справляется с дефектами дорожного покрытия, добиться пробоев просто нереально. Стыки, ямы, выступы, разбитые проселочные дороги - все это для корейского кроссовера не проблемы. Автомобиль чувствует себя уверенно и на грунтовке.

Естественно, что тяжелое бездорожье на таком аппарате все-таки покорять не стоит, но до дачи он спокойно вас довезет. Единственное - на сложных участках надо не забывать переходить на пониженную передачу. А система Hill-Start Assist Control поможет придержать автомобиль тормозами на уклоне.

Подводя итоги, можно сказать, что Hyundai Creta на "механике" с двигателем 1,6 литра и моноприводом оставляет приятное впечатление. По своим характеристикам автомобиль ничем не уступает полноприводной версии с более мощным мотором. Если вы не боитесь управлять кроссовером с тремя педалями - можно рассмотреть покупку Creta. А для тех, кому такой вариант кажется непрактичным и неудобным, всегда есть автомобиль с "автоматом".