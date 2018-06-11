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11.06.2018 18:05
Рубрика: В мире

Клинцевич о подготовке провокации в Сирии: Миру показывают спектакль

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевики и американские войска готовят новую провокацию с хлором. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии, - заявил представитель военного ведомства.

Фото: Ольга Балашова/Управление пресс-службы и информации Минобороны России
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По его словам, такая провокация послужит оправданием новой атаки боевиков.

Со словами Конашенкова согласился член Совета Федерации Франц Клинцевич. В интервью порталу KP.RU он отметил, что мировое сообщество уже давно игнорирует здравый смысл, поэтому не удивляется подобным действиям.

В Думе разыгрывалась химатака, которой нет: нет доказательств, нет ее признаков. Но на это никто не обращает внимание. Зато всему миру показывают спектакль, как люди поливают друг друга водой, - отметил сенатор.

Клинцевич отметил, что Америка своими действиями хочет выполнить сразу несколько задач: отстрелять старые боеприпасы, испытать новые, а также утвердить свой имидж сильной страны.

- Для Трампа сегодня важен имидж сильного, ответственного и непреклонного президента, который правит миром. И такая методика станет системой. Очень важно, что мы всех заранее предупреждаем об этой провокации, - подчеркнул он.

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