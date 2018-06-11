Клинцевич: РФ ответит на новые санкции США по закону о контрсанкциях

Недавно вступивший в силу закон о контрсанкциях будет использован для ответа на действия США, которые включили пять российских IT-компаний и три физлица в список санкций как представляющих угрозу безопасности США и их партнеров.

"Разумеется, реакция России на этот недружественный шаг неизбежно последует", - сказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Никаких юридических процедур для этого не потребуется. В рамках закона о контрсанкциях против США и иных недружественных государств, недавно вступившего в силу, есть все возможности жестко ответить и на эти санкции", - отметил сенатор.

Он считает, что новые санкции США, как и предыдущие, не имеют под собой основания. "По сути, речь идет о специфической форме недобросовестной конкуренции, к которой в последнее время нередко прибегают американцы в своих отношениях, как с партнерами, так и оппонентами", - полагает Клинцевич. Он также добавил, что защита собственной безопасности в данном случае - надуманный предлог.