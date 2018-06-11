Пекин окажет Беларуси экономическую помощь на 800 млн юаней

Привлечение безвозмездной помощи в размере 800 млн юаней для реализации первоочередных строительных проектов предусмотрено межправительственным соглашением о технико-экономической помощи, которое было подписано министром экономики Беларуси Владимиром Зиновским во время рабочего визита в Циндао. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Минэкономики.

От имени правительства Китая подпись под документом поставил председатель Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству Ван Сяотао.

Соглашением предусматривается реализация в республике проектов "Национальный футбольный стадион", "Бассейн международного стандарта", "Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

В Циндао было принято, в частности, и рамочное соглашение о предоставлении Минску льготного кредита для реализации второго - заключительного - этапа проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства. Общий объем заемных средств по двум этапам проекта составил около 4,3 млрд юаней.

Сообщается также о подписании меморандума между Минэкономики РБ и Минкоммерции КНР о плане совместного развития Беларуси и Китая на основе сопряжения стратегических программ двух стран. Основными направлениями в нем определены: развитие производственной кооперации, создание совместных производств; расширение сотрудничества в сфере IT; развитие новых направлений финансового сотрудничества; освоение новых ниш на рынках третьих стран; усиление сотрудничества в транспортной и логистической сферах; развитие отраслевой науки; дальнейшее углубление межрегионального сотрудничества.

В производственной сфере планируется, в частности, возможность реализации совместных проектов в машиностроении, электронике, оптике и фотонике, в микробиологической и фармацевтической промышленности, производстве медицинского оборудования и материалов.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономики РБ и Государственным агентством международного развития и сотрудничества КНР, касающийся сотрудничества по развитию человеческого потенциала. В нем речь идет об обмене опытом по развитию человеческого потенциала в таких сферах, как образование, здравоохранение, торговля и экономика, окружающая среда, сельское хозяйство, энергетика, машиностроение, туризм, поддержка малого и среднего бизнеса.

Согласно положениям меморандума, китайская сторона намеревается организовывать семинары для белорусских сотрудников как на территории Китая, так и в Беларуси. Основные расходы по проведению указанных мероприятий несет правительство КНР.