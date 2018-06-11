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11.06.2018 19:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергей Собянин открыл метродепо "Лихоборы"

Текст: Светлана Батова
В Москве появилось еще одно метродепо - "Лихоборы". Его открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Этого метродепо очень ждали. За последние 20 лет оно стало вторым для Люблинско-Дмитровской линии, протянувшейся с самого края юго-востока столицы на северо-восток.
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Депо "Печатники", обслуживающее эту ветку, работало на пределе возможностей, особенно после ввода участка от станции  "Марьина роща"- "Селигерская". Напомним, весной на этой линии открылись еще три станции -  "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".
 
"Запуск депо увеличит количество пар поездов на Люблинско-Дмитровской линии, - сказал на открытии Сергей Собянин. -  Уменьшит интервалы между поездами, поездов станет больше  и перегруженные станции войдут в норматив. Это очень важно, особенно для участка, который мы  запустили от "Марьиной рощи". Сейчас мы фактически построили полноценный современный завод по ремонту и обслуживанию подвижного состава метро и качественную базу отдыха для персонала".
 
Как рассказал "РГ" начальник электродепо Александр Потапов, поезда начнут ходить чаще на участке от "Марьиной рощи" до "Селигерской": каждые полторы минуты в час пик и раз в две минуты в остальное время.
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Сейчас интервал между поездами во  внепиковые часы на этом участке доходят до четырех минут. Раньше уменьшить его не удавалось, поскольку на линии не хватало мощностей для обслуживания необходимого количества составов. Часть поездов ночевали на линии, например, на "Селигерской", "Петровско-Разумовской". Теперь всем им хватит места - новое депо рассчитано на ночной отстой 32 составов, а для 34 машинистов, приехавших с ночной смены, есть не просто комнаты отдыха, где можно отоспаться, а настоящие гостиничные номера со всеми удобствами.
 
Естественно и техническая оснащенность депо на уровне: самые современные стенды для диагностики, ремонта и испытания электрических машин, узлов и деталей, многоуровневые механизированные площадки для проведения техобслуживания и ремонта вагонов, универсальное металлообрабатывающее оборудование и многое другое. В частности, здесь впервые применена красная подсветка в полу для обозначения того, что путь находится под напряжением. Раньше в депо загоралась табличка над головой, теперь же вдоль пути включается яркая алая полоса, которую невозможно не заметить. Кроме того, в депо поезда заезжают на эстакады, чтобы легче было проводить осмотр вагонов.
 
Метродепо строили пять лет - с 2013 года. Огромные современные цеха расположились в промзоне рядом с Октябрьской железной дорогой, МЦК и Дмитровским шоссе.
 
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Построено депо  с запасом - Люблинско-Дмитровской линию  продлят до поселка Северный, что еще потребует увеличения количества поездов.
 
Всего в Москве 18 метродепо. С 2011 года построены четыре: помимо "Лихоборов", "Митино", "Братеево", "Нижегородское", еще три реконструированы - это "Печатники", "Выхино" и "Планерное". До 2022 года планируется построить четыре новых метродепо: "Солнцево", "Руднево", "Столбово" и "Южное", а "Владыкино" и "Сокол" - реконструировать.
 

 

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