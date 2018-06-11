Суд заключил под стражу министра правительства Тверской области Шафороста

Чертановский суд Москвы арестовал министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста. Областной министр обвиняется в поджоге авто в столице.

Как передает корреспондент РИА новости из зала суда, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа. Отмечается, что необходимость ареста обосновывалось также подозрением в возможном воспрепятствовании уголовному расследованию в адрес его брата - экс-главы отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО Москвы Павла Шафороста, подозреваемого во взяточничестве.

Сам министр обвинения отрицает. Прокуратура, в свою очередь, поддержала необходимость содержания Шафороста в СИЗО.