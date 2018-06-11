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11.06.2018 17:54
Рубрика: Происшествия
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Суд заключил под стражу министра правительства Тверской области Шафороста

Чертановский суд Москвы арестовал министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста. Областной министр обвиняется в поджоге авто в столице.
 
Фото: AP
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Как передает корреспондент РИА новости из зала суда, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа. Отмечается, что необходимость ареста обосновывалось также подозрением в возможном воспрепятствовании уголовному расследованию в адрес его брата - экс-главы отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО Москвы Павла Шафороста, подозреваемого во взяточничестве.
 
Сам министр обвинения отрицает. Прокуратура, в свою очередь, поддержала необходимость содержания Шафороста в СИЗО.
 
Ранее сообщалось, что Виктор Шафорост и три соучастника подозревались в умышленном повреждении автомобиля Toyota Highlander возле дома на юге столицы.
 

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