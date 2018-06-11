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Рубрика: ПДД

Госавтоинспекция напомнила о правилах на железнодорожных переездах

Текст: Владимир Баршев
На платформе, медленно едущей по железной дороге сразу за шлагбаумом, проехал искореженный автомобиль. Напоминание о том, что может случиться, если выскочить на переезд, не убедившись в безопасности маневра.

Таким образом сотрудники томской Госавтоиснпекции совместно с железнодорожниками напомнили о необходимости строго соблюдать правила проезда ж/д переездов. 

С начала года на переездах произошло 88 аварий, в которых погибли 29 и получили ранения 98 человек. Большинство этих аварий произошло из-за невнимательности или грубого нарушения водителями правил проезда железнодорожных переездов

Госавтоинспекция совместно с представителями железнодорожного сообщества, местных властей и общественности провела специальные мероприятия, приуроченные к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах.

Так, в Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками железной дороги наглядно продемонстрировали водителям последствия невнимательности и пренебрежения правил безопасности на железнодорожных переездах. Владельцам транспортных средств организаторы акции показали фотографии поврежденных автомобилей в результате столкновения с поездами и вручали памятки.

Фото: Depositphotos.com
ГИБДД призвала водителей-родителей быть ответственнее на дорогах

На переездах Читы автоинспекторы провели тестирование автомобилистов на знание правил дорожного движения.

По данным ГИБДД, чаще всего ДТП происходят на нерегулируемых переездах. К сожалению, многие забывают, что электрички и поезда идут с большой скоростью, и даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составляет от 1,5 до 2 тысяч метров.

Госавтоинспекция напоминает, что начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено. Необходимо помнить, что, в любом случае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд.

Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Предельно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман, снегопад и т.д. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде, даже кратковременная, также крайне опасна, поскольку создает реальную угрозу столкновения с поездом. В такой ситуации водитель должен немедленно высадить людей из автомобиля и удалить их на безопасное расстояние, после чего принять меры для освобождения переезда - попытаться отбуксировать или столкнуть транспортное средство с рельс.