В Карелии построили часовню в память о погибших на Сямозере детях

Возле деревни Кудама построена часовня в память о 14 детях, погибших во время шторма на Сямозере летом 2016 года. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

- О строительстве часовни 18 июня 2017 года просили большинство родителей детей. Также по желанию одного из родителей на берегу установлен памятный камень, - отметил Парфенчиков.

По его словам, часовня возведена за счет пожертвований, которые приходили как от жителей Карелии, так и из других регионов страны. В числе жертвователей - народная артистка России и Карелии Илзе Лиепа.

Освящение часовни в честь иконы Божией Матери "Отрада и утешение" состоится 12 июня в 13.00.

Напомним, трагедия произошла 18 июня в 2016 году: 47 детей из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в Карелии отправились с четырьмя инструкторами в лодках на прогулку по озеру. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "халатность, повлекшая смерть двух и более лиц".