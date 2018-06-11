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В США арестован звезда "Настоящего детектива" актер Винс Вон

Новость 11.06.2018, 15:39 | Текст: Олег Усков

48-летний американский актер, сценарист и продюсер Винс Вон был задержан полицией в Калифорнии - за езду в неадекватном состоянии. Об этом сообщает Deadline.

Инцидент имел место под Лос-Анджелесом, и актера, бывшего за рулем, а также его пассажира, имя которого не названо, взяли под стражу после того, как они оказали сопротивление патрульным, отказавшись покинуть машину.

Вону предъявлены обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом виде, его спутнику - употребление алкоголя в общественном месте, плюс обоим - неподчинение органам власти.

Позже появилась информация, что мужчин выпустили под залог.

Фото: kinopoisk.ru
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Представитель актера от официальных комментариев воздержался. В полиции также не смогли сообщить изданию каких-то подробностей, сверх указанных.

Винс Вон родился в Миннесоте в 1970 году. Его отец работал в психиатрической клинике, позже - продавцом в магазине игрушек. Когда Винсу было одиннадцать, родители развелись.

За карьеру, начавшуюся в 1989 году с эпизодических ролей в сериалах "Чайна-Бич" и "Джамп Стрит, 21", Вонс сыграл порядка семидесяти ролей, из которых особо приметны последние - в прохладно встреченном втором сезоне антологии "Настоящий детектив" и диком экспло автора "Костяного томагавка" "Драка в блоке 99".

Винс выступил сосценаристом комедии "Формула любви для узников брака", где сыграл главную мужскую роль, и более двадцати проектов спродюсировал, включая "Развод по-американски" и сериал "С" значит семья".

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Фото: kinopoisk.ru
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