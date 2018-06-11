Встреча лидеров стран ОДКБ запланирована на 8 ноября

Главы МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своем заседании в Алма-Ате в понедельник поддержали российское заявление по Договору о ракетах средней и малой дальности (РСМД), в котором ответственность за его нарушения возлагается на США, а о России говорится, что она полностью его соблюдает.

Проект совместной дорожной карты для формирования условий использования потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН привел генеральный секретарь организации Юрий Хачатуров в качестве примера активизации сотрудничества с секретариатом ООН в миротворческой сфере. Об этом он заявил сегодня на брифинге по итогам встречи СМИД ОДКБ.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, информирует БЕЛТА, в свою очередь отметил, что его страна последовательно выступает за развитие, укрепление сотрудничества ОДКБ с международными организациями. Министр назвал символичным тот факт, что в этом году РК выпала честь быть председательствующей в ОДКБ и одновременно участвовать в работе СБ ООН.

Основное внимание во время заседания СМИД, по словам казахского дипломата, было сконцентрировано на развитии военного и военно-технического сотрудничества, участии в формировании международной системы глобального противодействия терроризму, разработке совместных подходов к противодействию угрозам в сфере кибербезопасности и выработке конкретных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Министры, сообщил он, "подтвердили общую позицию, что кризис в Сирии может быть урегулирован только политико-дипломатическими мерами. В этой связи была подчеркнута роль стран-гарантов Астанинского процесса и одной из стран-членов ОДКБ - Российской Федерации, - благодаря усилиям которых Астанинский процесс сегодня является практически единственной площадкой, на которой достигнуты реальные результаты по урегулированию ситуации в Сирии".

"Разговор за "закрытыми дверями", сообщил Абдрахманов, позволил участникам заседания "сверить оценки по текущей ситуации и перспективам развития военно-политической обстановки в соседнем Афганистане и мерам по оказанию помощи этой стране".

Отдельное внимание СМИД ОДКБ уделил вопросам дальнейшего институционального укрепления организации. Подготовлен и проект протокола о внесении изменений о правовом статусе ОДКБ.

Кроме того, согласованы и практические документы, наиболее важные из которых будут вынесены на рассмотрение президентов на саммите ОДКБ, который пройдет в Казахстане 8 ноября 2018 года.