ВВС США прекратили полеты на Окинаве после крушения F-15

Американские военно-воздушные силы приостановили все полеты со своей базы на японском острове Окинава после крушения истребителя F-15. Командование ВВС США на острове сообщило, что полеты возобновятся только после выяснения причин аварии, произошедшей в понедельник во время учений.

По данным японского информационного агентства Kyodo, американские военные проанализируют и, возможно, скорректируют процедуры обеспечения безопасности полетов.

Ранее власти префектуры Окинава потребовали от США прекратить полеты и принять меры для предотвращения таких инцидентов в будущем. За последние полтора десятка лет это четвертое крушение истребителей F-15.

Истребитель ВВС США в понедельник во время тренировочного полета рухнул в океан примерно в 80 километрах от побережья Окинавы. Пилот при крушении катапультировался и был эвакуирован японскими военными.