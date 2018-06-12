Боец ММА Монсон получил российский паспорт

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил паспорт гражданина РФ бойцу смешанного стиля (MMA) Джеффу Монсону.

Спортсмен принес присягу российскому законодательству, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Я благодарен, что у меня есть этот паспорт. Русским я себя чувствую всю жизнь, очень рад, что это случилось сегодня официально", - подчеркнул Монсон.

Ранее спортсмен стал гражданином России в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.

Теперь Монсон намерен баллотироваться в депутаты Красногорского горсовета, а в будущем - и в Госдуму.