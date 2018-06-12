Дональд Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном еще много раз

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном еще "много раз". Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов после подписания совместного с северокорейским лидером документа по итогам саммита.

Кроме того, Трамп рассказал о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в свою очередь пообещал, что мир увидит большие изменения после саммита с президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что КНДР и США решили "оставить прошлое" и "находятся на пороге нового".