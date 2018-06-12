Футбол важнее
- Мы еще перед свадьбой знали о том, что нас ждет, - отметил Рисдон на пресс-конференции. - Пришлось отложить медовый месяц. Но это не проблема. Я обсудил все с супругой, и она поняла меня. Если есть что-то важнее такого события, так это чемпионат мира. Уже после турнира проведем вместе с моей любимой пару недель где-нибудь на море.
Во время чемпионата мира австралийцы будут базироваться в Казани. Первую тренировку команды в России посетили чуть больше трех тысяч человек. Что приятно удивило "соккеруз".
- Нас здесь здорово приняли, - отметил вратарь австралийцев Мэт Райан. - Приятно было видеть, сколько болельщиков посетили тренировку. Мы даже были слегка удивлены этим.
Первый матч на ЧМ-2018 сборная Австралии проведет в субботу в Казани. В соперниках у нее будут французы.
Топ-сборные провели открытые тренировки для болельщиков
Топ-сборные перед стартом чемпионата мира провели открытые тренировки для болельщиков. Так, приезд Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Подмосковье произвел настоящий фурор среди фанатов
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Дзюба призвал журналистов поддержать сборную
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба раскритиковал журналистов, которые создают негативный фон вокруг нашей национальной команды. Он призвал представителей прессы проявить уважение и поддержать игроков
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