- Мы еще перед свадьбой знали о том, что нас ждет, - отметил Рисдон на пресс-конференции. - Пришлось отложить медовый месяц. Но это не проблема. Я обсудил все с супругой, и она поняла меня. Если есть что-то важнее такого события, так это чемпионат мира. Уже после турнира проведем вместе с моей любимой пару недель где-нибудь на море.

Во время чемпионата мира австралийцы будут базироваться в Казани. Первую тренировку команды в России посетили чуть больше трех тысяч человек. Что приятно удивило "соккеруз".

- Нас здесь здорово приняли, - отметил вратарь австралийцев Мэт Райан. - Приятно было видеть, сколько болельщиков посетили тренировку. Мы даже были слегка удивлены этим.

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Австралии проведет в субботу в Казани. В соперниках у нее будут французы.