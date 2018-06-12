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12.06.2018 20:04
Рубрика: Спорт

Футбол важнее

Австралиец отложил медовый месяц из-за ЧМ
Футболист сборной Австралии Джошуа Рисдон заявил, что перенес свой медовый месяц из-за участия в чемпионате мира. Супруга игрока с пониманием отнеслась к его решению.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)

- Мы еще перед свадьбой знали о том, что нас ждет, - отметил Рисдон на пресс-конференции. - Пришлось отложить медовый месяц. Но это не проблема. Я обсудил все с супругой, и она поняла меня. Если есть что-то важнее такого события, так это чемпионат мира. Уже после турнира проведем вместе с моей любимой пару недель где-нибудь на море.

Фото: instagram.com / brumarquezine
Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018

Во время чемпионата мира австралийцы будут базироваться в Казани. Первую тренировку команды в России посетили чуть больше трех тысяч человек. Что приятно удивило "соккеруз".

- Нас здесь здорово приняли, - отметил вратарь австралийцев Мэт Райан. - Приятно было видеть, сколько болельщиков посетили тренировку. Мы даже были слегка удивлены этим.

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Австралии проведет в субботу в Казани. В соперниках у нее будут французы.

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