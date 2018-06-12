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12.06.2018 19:46
Рубрика: Спорт

Отметили Сашу

Головин попал в список лучших молодых игроков мира
Ведущие европейские СМИ продолжают составлять различные рейтинги перед стартом чемпионата мира.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)

Так, почти все из них включили в список лучших молодых футболистов турнира полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина. Последним свое восхищение игроком выразило французское издание Le Monde.

Фото: Михаил Синицын
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Главные козыри Головина, по мнению зарубежных коллег, - высокий уровень работы с мячом, способность помогать партнерам в защите и умение исполнять штрафные удары.

Во вторник же итальянские СМИ сообщили, что Головин перейдет в "Ювентус". Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Россиянин может подписать контракт с одним из грандов мирового футбола на этой неделе.

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