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12.06.2018 19:13
Рубрика: Общество

С книгой на выход

Число учебников уменьшится на треть
Текст: Ирина Борисова
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Число школьных учебников уменьшится на треть. Об этом рассказала министр просвещения России Ольга Васильева.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС Сейчас в перечне учебников для школ 1377 книг. Ко многим из них есть серьезные претензии. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Сейчас в перечне учебников для школ 1377 книг. Ко многим из них есть серьезные претензии. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Речь идет о тех учебниках, которые не прошли повторную экспертизу Российской академии образования. "В этом году учебники закуплены практически все... Поэтому все процедуры изымания 30 процентов из перечня и объявление его - это как раз осенний период", - сказала министр, подчеркнув, что новый перечень будет рекомендован для закупки в школах начиная с 2019 года.

Фото: Владимир Мукагов/ТАСС
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Сейчас в перечне учебников для школ 1377 книг. Ко многим учебникам есть претензии - написаны плохим языком, перегружены деталями, методически не выверены (например, слишком мало заданий базового уровня, иногда, наоборот, их избыток), содержат понятия, определения которых нет в словарях. Только по русскому языку в перечне 70 учебников! По математике - 16 разрешенных учебников математики, и все они отличаются друг от друга. У Виленкина, например, в 5-м классе даются десятичные дроби, в 6-м - обыкновенные. У Никольского - все наоборот.

Например, в учебнике по физике для 7-го класса есть задания, которые требуют знания степеней. А их дети изучают в самом конце года. По данным опросов, больше всего претензий у учителей кучебникам русского языка, математики, окружающего мира, истории, иностранного языка. Какими учебниками довольны? "Русским языком" Рамзаевой, а также Баранова и Ладыженской, "Окружающим миром" Плешакова, "Математикой" Виленкина.

При этом остро не хватает учебников по родным языкам. В России говорят примерно на двух сотнях языков и наречий, а учебники есть лишь по пяти родным языкам. Почему так? После затрат на экспертизу и печать учебник становится золотым. Особенно, если издается малым тиражом. Для нганасанских первоклашек надо всего 50 экземпляров учебников по родному языку, для школ с агульским языком (Дагестан) - 500. Издавать их невыгодно. Что предлагается? Проводить экспертизу учебников за счет государства, сделав ее максимально открытой и адресной, усилить ответственность издательств, авторов и экспертов за качество учебников и создать Фонд поддержки родных языков, который займется учебниками для школы.

Между тем

Министерство образования и науки Украины предлагает заменить в школьных учебниках слово "родители" на "родные". В документе с этой инициативой утверждается, что слово "родители" не отражает жизненных реалий для миллионов детей на Украине, а потому его использование является "вопиющей дискриминацией". По данным министерства, около 40 процентов украинских школьников проживают в неполных семьях. Формулировки в духе "обсуди с родителями..." или рисунки с изображением полного состава семьи заставляют таких детей чувствовать себя неполноценными.

Подготовил Игорь Дунаевский

Сколько учебников нужно в школе?

Основная программа общего образования:

  • надо - 582, есть в перечне - 946;
  • вариативная часть программы:
  • надо - 250, в перечне - 161;

Учебники с региональным и этнокультурным компонентами:

  • надо - 1032, в перечне - 1;
  • учебники на родном языке:
  • надо - 4800, есть - 79.

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