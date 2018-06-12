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12.06.2018 13:04
Рубрика: В мире

Косачев усомнился, что США и КНДР не отступят от договоренностей

Текст: Галина Мисливская

Встреча лидеров США и Северной Кореи - безусловно позитивное событие для всего мира, но не следует ждать от нее быстрых радикальных перемен, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сам факт первой в истории встречи президента США и лидера КНДР, подписание совместной декларации с провозглашенной целью денуклеаризации Корейского полуострова и встречными американскими гарантиями северокорейской безопасности, равно как и оптимистичный настрой обоих лидеров - это, безусловно, тот "актив", который имеет весь мир после саммита в Сингапуре", - написал он в Facebook. Однако есть и определенный "пассив" - КНДР годами не выполняет резолюции Совбеза ООН, а США только вышли из ядерной сделки по Ирану. "Кроме того, оба лидера - мастера того, что в английском называется "U-turn", или "разворот на 180 градусов", что наблюдалось невооруженным глазом все несколько недель подготовки к саммиту и вряд ли на нем закончится", - добавил сенатор.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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"Поэтому уверенности в том, что обе стороны немедленно бросятся развивать сингапурский успех, пока нет. Слова Трампа о том, что процесс денуклеаризации на Корейском полуострове начнется "очень и очень скоро" - это больше пожелание, чем факт", - считает Косачев.

Теперь от международного сообщества во многом зависит, насколько прочными окажутся достигнутые на историческом саммите договоренности. "Поймать двух лидеров на слове и подталкивать дальше, демонстрируя единство позиций ведущих мировых игроков, примерно как по иранской теме - вот то, что сейчас важно делать всем остальным", - считает Косачев.

"Ким Чен Ын назвал саммит "прелюдией к миру" - и это, пожалуй, вполне точная оценка: это еще не мир, но прелюдия к нему, без которой не "заиграет" основная тема. Поэтому сейчас крайне важно не упустить этот шанс и не потерять весь актив, который был наработан в Сингапуре", - заключил он.

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