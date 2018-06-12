Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения

Придать ускорение и повысить эффективность экономического сотрудничества Минска и Дели предложил сегодня Александр Лукашенко в ходе встречи со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан, передает пресс-служба белорусского лидера.

По мнению президента Беларуси, "единство мнений по международной повестке дня, обоюдовыгодная поддержка в международных организациях, прежде всего в ООН", создает благоприятный климат для более решительного и активного продвижения обеих стран "в развитии экономических отношений в сфере инвестиций".

Глава государства отметил, что на полях саммита ШОС, который недавно состоялся в Циндао, он уже обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие двусторонних отношений. Стороны наметили перспективные направления сотрудничества. Визит Сумитры Махаджан в белорусскую столицу говорит об укреплении отношений между руководством обеих стран, подчеркнул президент.

"Нам очень хотелось бы, чтобы политические контакты имели под собой очень прочную экономическую основу", - заявил он, подчеркнув, что у Минска есть все возможности для того, чтобы "перейти к совместному инвестированию, созданию предприятий как в Индии, так и на территории Беларуси".

Взаимная поддержка на международной арене - это символ белорусско-индийской дружбы, отметила во время встречи Сумитра Махаджан, согласившись с Лукашенко в необходимости динамичного развития и торгово-экономических отношений.

Минск ранее предлагал индийской стороне создать совместный индустриальный парк для производства высокотехнологичной продукции по опыту сотрудничества с Китаем. Кроме того, существуют возможности использования транспортно-логистических возможностей РБ для торговли индийскими товарами в регионах ЕС и ЕАЭС. И эти "предложения остаются в силе. Я знаю, что ваша сторона положительно воспринимает подобные инициативы. Хотелось, чтобы мы более оперативно переходили на рельсы строительства этого парка в Беларуси", - отметил глава государства.

Как известно, в 2017 году товарооборот между странами превысил $455 млн, увеличившись почти на 12%. При этом Беларусь имеет положительное сальдо в $161 млн. В январе-марте белорусский экспорт составил $95 млн и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,2%.

Парламентская делегация Индии прибыла в республику 9 июня с четырехдневным визитом. Сумитра Махаджан уже провела встречи с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.