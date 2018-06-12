МИД РФ: Москва позитивно оценивает саммит лидеров США и КНДР

Россия позитивно оценивает саммит лидеров США и КНДР и тот импульс, который он придал процессу урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Важный шаг вперед сделан, - цитирует дипломата агентство ТАСС. - Конечно, дьявол в деталях, и предстоит разбираться с конкретикой. Но импульс, как мы понимаем, задан".

"Если получится позитивный прецедент в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, мы не просто будем это приветствовать, мы, как и раньше, в практическом плане окажем максимальное содействие и с точки зрения политической поддержки, и с точки зрения выдвижения конкретных предложений, направленных на материализацию этих пониманий", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

"РФ будет вносить политический, интеллектуальный, практический, творческий вклад в преодоление проблем, которых накопилось за прошедшее время великое множество на Корейском полуострове", - подчеркнул замминистра.

По словам Рябкова, Москва ожидает, что формат шестисторонних переговоров по урегулированию на Корейском полуострове вновь будет востребован, и он позволит достичь конкретных результатов.

Урегулирование проблемы переговорным путем позитивно скажется не только на обстановке в северо-восточной Азии, но на глобальной стабильности, уверен дипломат.

"Мы рассчитываем, что этот путь вперед в конце концов разблокирует возможности нормального экономического сотрудничества на Корейском полуострове, с нашим в том числе участием, которое по состоянию на данный момент, к сожалению, перекрыто в результате принятия серии резолюций Совета Безопасности", - отметил Рябков.

Напомним, ранее сегодня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам саммита было подписано соглашение. Официально содержание не разглашается, однако в процессе подписания президент США продемонстрировал журналистам этот документ. Этого хватило, чтобы рассмотреть, что там было написано.

США и КНДР заявили о приверженности установить новые отношения в соответствии с желанием двух народов жить в мире и процветании. Стороны обязались объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове. КНДР подтвердила свое обещание работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также Пхеньян и Вашингтон договорились как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и произвести передачу опознанных останков.

По словам Трампа, документ является "очень многосторонним" и содержит "результаты, которые удовлетворяют обе стороны".