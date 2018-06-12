МИД РФ: Результат от новых санкций США будет нулевой

Американские санкции не заставят Россию изменить самостоятельный курс на международной арене. Так в МИД РФ прокомментировали новые ограничительные меры, введенные США в отношении ряда российских граждан и организаций.

"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями… Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится", - подчеркнули на Смоленской площади. Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что "американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом". Однако каждая новая безуспешная попытка надавить на Москву демонстрирует лишь их собственную беспомощность и недальновидность.

В Вашингтоне выдумывают врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами, подчеркнули в МИД РФ, добавив, что расширение санкций в канун национальных праздников - Дня Победы и Дня России, США еще аукнется.

Ранее заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва пойдет на ответные шаги, и в этом списке будут те, кто "отличаются агрессивной антироссийской линией и убежденно мешают нормализации двусторонних отношений".

Ранее, по словам замминистра, США увязывали введение антироссийских санкций с необоснованными претензиями в наш адрес в связи с развитием событий в Крыму, на юго-востоке Украины и беспочвенными обвинениями РФ во вмешательстве в американские выборы. Сейчас доводы были приведены несколько иные. "И это показывает, что американский государственный аппарат, преследуя цели, сформулированные в доктринах разного рода, обнародованных за последнее время по так называемому сдерживанию России, не останавливается не перед чем", - добавил Рябков.

Напомним, под рестрикции попали Научно-исследовательский институт "Квант", компании ООО "Дайвтехносервис", Digital Security, а также подконтрольные последней израильские Embedi и Erpscan. Кроме того, в "черные списки" минфина США внесены граждане РФ Владимир Каганский, Александр Трибун и Олег Чириков, связанные с "Дайвтехносервисом".